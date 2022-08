Atomic Heart con il suo gameplay frenetico e cruento protagonista di un nuovo video

Dopo oltre 630.000 ore di sviluppo, Mundfish condivide finalmente un nuovo sguardo su Atomic Heart. Il trailer di gioco rivela di più su cosa aspettarsi da questo FPS distopico, con molti strani nemici da sconfiggere, molto sangue e alcuni inquietanti robot pronti a porre fine al mondo.

Il video gameplay ci mostra alcune sessioni di gioco davvero cruente: il nostro protagonista, al pari di quello di BioShock, avrà a disposizione un incredibile arsenali di armi, ma potrà avvalersi anche dei suoi "poteri" tra cui la possibilità di congelare o lanciare in aria i nemici per poi ucciderli più facilmente.

Come possiamo vedere saremo anche in grado di agire furtivamente da dietro le spalle degli automi in modo da "hackerarli" sempre con il nostro incredibile guanto per metterli definitivamente KO. Atomic Heart promette moltissimi combattimenti adrenalinici, il tutto con una quantità industriale di sangue. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Atomic Heart non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare su PC e console entro la fine del 2022.

Fonte: Gematsu