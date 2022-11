Atomic Heart, la data verrà svelata oggi con un nuovo trailer

Dopo che la nuova data di Atomic Heart è stata ipotizzata per il 21 febbraio 2023 dal sito web WhatIfGaming pochissimi giorni fa, un nuovo trailer che rivela la data di uscita del gioco è in arrivo proprio oggi ed i fan non dovranno aspettare molto poiché sul canale YouTube di IGN verrà pubblicato un trailer alle 13:00.

Con questo nuovo trailer della data di uscita saremo in grado di confermare che le informazioni di WhatIfGaming erano corrette e lo studio deciderà di iniziare la sua campagna marketing per uno dei giochi più attesi.

Non si sa molto sullo stato del gioco. Nel gennaio 2019 sono emerse voci di licenziamenti di massa e problemi all'interno dello studio di sviluppo. Di conseguenza, lo sviluppo è stato riavviato nell'agosto 2018, il che si dice abbia portato a un downgrade del gameplay.

Rimanete quindi sintonizzati con noi: tra pochi minuti lo studio di sviluppo annuncerà ufficialmente quando i giocatori saranno in grado di mettere le mani su atomi Heart.