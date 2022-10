Atomic Heart, spunta una presunta data di uscita dell'FPS alla BioShock

Atomic Heart è stato uno dei giochi più attesi di questo 2022, ma come molti di voi sapranno, all'inizio dello scorso settembre Mundfish ha confermato che la data di uscita di Atomic Heart è stata posticipata a un generico 2023. Lo sviluppatore ha confermato che il gioco uscirà durante i mesi invernali, ma grazie a un nuovo leak, ora sappiamo quale potrebbe essere la data di uscita di Atomic Heart.

Atomic Heart lascia ancora molti giocatori a chiedersi cosa aspettarsi in questa nuova avventura d'azione in prima persona ambientata in una realtà distopica nell'Unione Sovietica. Sappiamo che il titolo sviluppato da Mundfish arriverà su Xbox, PC e PlayStation da gennaio a marzo, anche se grazie a un recente leak sappiamo già quale potrebbe essere la data di uscita di Atomic Heart.

Se vogliamo fidarci delle indiscrezioni quindi, Atomic Heart sarà lanciato il 21 febbraio 2023. A quanto pare, la data di uscita di Atomic Heart verrà annunciata ufficialmente molto presto. Questo leak proviene dalla stessa fonte che ha fatto trapelare Silent Hill 2 Remake poco prima del suo annuncio ufficiale, quindi potrebbe esserci un fondo di verità.

Per adesso quindi non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte dello studio di sviluppo.

Fonte: WhatIfGaming