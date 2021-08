Elden Ring si aggiudica un premio alla Gamescom ma non ha mostrato nulla di nuovo

La Gamescom Opening Night Live di quest'anno è stata piena di rivelazioni entusiasmanti, ma un gioco che non ha mostrato nulla di nuovo si è aggiudicato un premio durante l'evento. Stiamo parlando di Elden Ring.

La presentatrice dei premi Natascha Becker ha annunciato i vincitori per varie categorie, tra cui Best Action Adventure, Indie e Simulation Game. Elden Ring è stato nominato per cinque delle 22 categorie e si è aggiudicato il premio Best Sony PlayStation Game, nonostante non abbia rivelato nuovi dettagli o gameplay.

È sconcertante dato quanto poco abbiamo visto di Elden Ring, anche se gli eventi del settore spesso prevedono premi assegnati a giochi non ancora pubblicati. L'unico assaggio che abbiamo avuto del gioco di ruolo d'azione di From Software è stata una breve clip di cinque secondi durante ogni nomination. Anche gli altri due titoli nominati per il Best Sony PlayStation Game, Tales of Arise e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, avevano dei segmenti dedicati.

Yasuhiro Kitao, promotion, marketing and production head di From Software, ha ringraziato i fan per il loro supporto.

"Tutti noi del team di sviluppo siamo entusiasti e profondamente onorati di ricevere questo fantastico premio", ha detto Kitao. "Come nostro ultimo titolo, Elden Ring rappresenta il culmine delle conoscenze che abbiamo acquisito negli ultimi 10 anni circa. Tutti qui stanno lavorando per garantire che il gioco offra una nuova esperienza a tutti i nostri giocatori. Sappiamo che chi ha familiarità con i nostri giochi ha grandi aspettative su di noi, ma speriamo di vedere anche nuovi giocatori. Grazie mille per tutto il vostro continuo supporto".

Il lancio di Elden Ring è previsto per il 21 gennaio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamespot.