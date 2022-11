Elden Ring potrebbe veder aggiunti altri 30 boss con un DLC

A quanto pare Elden Ring potrebbe avere presto un DLC importante e, secondo il datamining della versione più recente del gioco (1.07), gli utenti hanno trovato informazioni che puntano in questa direzione e che il gioco potrebbe aggiungere la bellezza di trenta boss.

Attraverso Twitter, sono state pubblicate informazioni su questo possibile DLC, nonché dati relativi a nuove categorie di armi, nuovi file di mappe dei dungeon e informazioni su potenziali 30 nuovi boss. Come specificato, sono state trovate 30 flag boss ai fini del DLC ed è improbabile che vengano pubblicati tutti in una sola volta.

Non solo, ma il dataminer ha anche trovato 16 voci NPC, che sono etichettate "Someone Yet Unseen" (Qualcuno non ancora visto), quindi insieme al DLC di prossima uscita, verrebbero aggiunti anche nuovi NPC al gioco.

These events initialize flags & loot for killing bosses. They reserved the slots from 9140 to 9169 for DLC. As you can see there's even unused boss flags for stuff that was probably cut, like 9102 a boss in Stormveil, or 9124 https://t.co/iedwIH0xq4 pic.twitter.com/jYrq5lqCM5