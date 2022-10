Elden Ring: seconda parte della guida ufficiale rinviata e in molti sospettano per colpa dell'arrivo del primo DLC

Si intensificano le voci che vorrebbero l'arrivo del DLC di Elden Ring il prossimo anno e per quanto sembri scontato, visto il successo incredibile dell'ultimo lavoro From Software, senza ufficialità possiamo solo mettere assieme i pezzi del puzzle.

L'ultimo arriva direttamente da Future Press, che ha comunicato il posticipo della seconda parte della guida ufficiale sul titolo a inizio 2023, stesso periodo in cui si pensa possa uscire il nuovo contenuto. Fin qui solo congetture, eppure il messaggio della casa editrice dice più di quanto appaia, forse:

We’re still hard at work on Volume II, and have made the tough decision to delay its release until early 2023. We’re striving to include all there is to know at the time of publication, making it accurate and useful long after its release. See https://t.co/W07yK6WBRF for more.