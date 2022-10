Elden Ring si aggiorna alla versione 1.07 e un dataminer scopre riferimenti a nuove mappe e ray-tracing

La patch 1.07 di Elden Ring introduce un ridimensionamento del danno per il PvP. La nuova funzione consente un ridimensionamento separato del danno per armi, abilità, incantesimi e incantesimi quando si gioca contro altri giocatori.

Le note ufficiali sulla patch descrivono in dettaglio una serie di modifiche al bilanciamento e correzioni di bug ora disponibili per i giocatori su piattaforme PC e console. Ma c'è qualcosa di interessante che Lance McDonald ha scoperto scavando all'interno dei file dell'ultimo aggiornamento.

"L'ultimo aggiornamento per Elden Ring aggiunge stringhe di menu relative alle funzionalità di ray tracing", ha twittato il modder Lance McDonald, che in precedenza si era fatto un nome rilasciando una patch non ufficiale che faceva girare Bloodborne di FromSoftware a 60 FPS su PS4. "L'aggiornamento include anche riferimenti a due nuove mappe che altrimenti non esistono ancora nei dati di gioco", ha aggiunto.

The update also includes references to two new maps that do not yet otherwise exist in the game data.