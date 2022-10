Elden Ring: un giocatore sconfigge tutti i boss senza ricevere danni

A volte anche i traguardi irragiungibili con il giusto impegno e la giusta costanza possono diventare realtà. E’ quello che è successo ad un giocatore di Elden Ring, chiamato GinoMachino, che ha raggiunto questo incredibile traguardo e ci ha tenuto a farlo sapere su Twitter.

We did it. World’s First Elden Ring All Bosses No Hit Run has been completed.



Thanks to everyone who was there for it including the legendary no hit runners @OtzdarvaYT and @OGSquilla



What a moment. https://t.co/WiLQWu1SW8 pic.twitter.com/t5XAFDGoT7