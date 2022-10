Elden Ring ha il ritmo nel sangue e sarà protagonista di un...concerto jazz

Un concerto ufficiale di Elden Ring si terrà a Hollywood e sarà trasmesso in streaming dal vivo all'inizio di dicembre. L'ultimo gioco di ruolo del famoso sviluppatore FromSoftware, Elden Ring ha ricevuto elogi monumentali da quando è stato rilasciato a febbraio.

Agendo come prima vera e propria incursione di FromSoftware nella meccanica del mondo aperto, Elden Ring contiene ancora molto di Dark Souls e Bloodborne, tra cui la costruzione di un mondo ricco e alcune incredibili sfide da superare. Alcuni boss di Elden Ring come Malenia sono persino descritti come alcuni dei più duri della serie.

Ora è in arrivo una celebrazione ufficiale della colonna sonora di Elden Ring. Intitolato Elden Ring: A Night in the Lands Between, il concerto è una collaborazione tra i musicisti jazz Kenny Garrett e Takuya Kuroda e Bandai Namco. Il concerto sarà trasmesso in streaming dal vivo dalla Bourbon Room di Hollywood il 3 dicembre, con due spettacoli che si terranno alle 3:00 e alle 7:00 di mattina in Italia. Sfortunatamente per alcuni, lo stream sarà disponibile solo per coloro che vivono negli Stati Uniti. Accanto all'annuncio del concerto, ai fan è stato offerto un breve teaser in cui i musicisti si sono presentati e hanno parlato un po' dell'evento.

Mescolare il jazz e la colonna sonora di Elden Ring potrebbe non sembrare la combinazione perfetta all'inizio, ma Kuroda parla di come abbiano una connessione in un modo strano. Sia il jazz che Elden Ring sono imprevedibili e, come afferma Kuroda, le persone non possono "aspettarsi cosa accadrà" in nessuno dei due. Questo è stato dimostrato molte volte in Elden Ring quando i giocatori hanno momenti inaspettati sia nelle loro esperienze PvE che PvP.

