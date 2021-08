Elden Ring risplende in queste nuove immagini! Tanti dettagli sul gioco di FromSoftware

Elden Ring è forse uno dei titoli fortemente attesi dai fan di FromSoftware (e anche uno dei giochi che è stato premiato alla Gamescom pur senza aver mostrato nulla di nuovo). Ora, grazie a Geoff Keighley possiamo dare uno sguardo ad una serie di nuove immagini e non solo.

Innanzitutto, come riporta Polygon attraverso la sua anteprima, in Elden Ring i giocatori saranno in grado di posizionare indicatori sulla mappa durante la traversata verso i vari luoghi. Inoltre nel proseguimento della storia, il protagonista potrebbe essere improvvisamente attaccato da un drago: per quanto riguarda le aree sono molto diverse tra loro. Potremo vagare infatti in da una regione paludosa ad una città allagata, passando per le foreste.

Oltre a questo ci si può aspettare un'ampia varietà di minacce, da enormi cavalieri a nemici con più braccia. Uno dei nemici più folli è un grande falco che attaccherà con le spade, beccherà il giocatore e persino lancerà barili esplosivi. I giocatori possono invocare aiuto, che sia sotto forma di altri giocatori o di spiriti guidati dall'IA. Geoff Keighley dal canto suo ha utilizzato Twitter per condividere alcune immagini inedite del gioco che potete visionare di seguito.

Surprise! Here are new images from @ELDENRING



I promised #gamescom wasn't over yet...



Earlier this week @fromsoftware_pr kindly showed me and a few others over 16 minutes of raw gameplay footage on PC. Game is on track for January 21, 2022 release.



The Godrick boss fight ? pic.twitter.com/KgwC5U8te5 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 27, 2021

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 21 gennaio.

