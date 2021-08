Overwatch, sta per arrivare la mappa italiana Malevento

I giocatori di Overwatch che hanno accesso alla Public Test Region (PTR) del gioco possono ora iniziare a testare una nuova mappa chiamata Malevento. È progettata sulla base di una città italiana e, sebbene sembri una destinazione di vacanza perfetta, la mappa è descritta come una delle basi dell'organizzazione Talon.

Una delle caratteristiche principali della mappa di Malevento è una cattedrale chiamata Duomo di Malevento. "Combatti lungo i bordi dei tetti per il dominio del maestoso Duomo di Malevento. Accerchia i tuoi avversari sotto lo sguardo lugubre di Caterina Pastore, una pittrice rinascimentale con un tragico passato, o complotta per farli cadere nel misterioso rifugio", si legge nella descrizione di questa mappa.

Overwatch è famoso per i suoi elementi di gioco multiplayer e cooperativo. Ma il gioco è noto anche per alcune modalità che consentono ai fan di unirsi all'azione da solista: una di queste è Free-for-all o meglio conosciuta come Deathmatch. In questa modalità di gioco, otto giocatori si uniscono in un'unica mappa e il loro obiettivo è uccidere tutti gli altri durante la partita. Il giocatore che ottiene 20 uccisioni per primo sarà dichiarato vincitore o chiunque ottenga le uccisioni più alte entro il timer di 10 minuti.

Non è ancora noto quando la mappa di Malevento verrà pubblicata per tutti. Per ora, i giocatori di Overwatch su PC saranno i primi a testare la nuova mappa deathmatch.

Fonte: Polygon