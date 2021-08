Starfield è un'esclusiva Xbox e non uscirà su PS5

I dirigenti di Bethesda e Xbox hanno sottolineato ancora una volta che Starfield è un'esclusiva Xbox e che non arriverà su nessuna console PlayStation in futuro.

L'SVP of global marketing di Bethesda Pete Hines e il GM of games marketing di Xbox Aaron Greenberg hanno entrambi utilizzato Twitter per sedare le speculazioni dopo che le parole di Hines alla Gamescom sono state interpretate da alcuni come un suggerimento che Starfield potrebbe arrivare su PS5 in futuro.

Hines ha dichiarato in streaming che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft non significa che non ci sarà mai un altro gioco della compagnia su un sistema PlayStation in futuro.

Ha poi continuato a discutere di Starfield, dicendo "è stato annunciato come un'esclusiva Xbox", poi ha proseguito affermando: "non so se arriverei al punto di dire che non giocherete più su PlayStation. Ma ancora una volta, non conosco la risposta a questo in questo momento".

Questo è stato interpretato da alcuni come un suggerimento che Starfield non rimarrà esclusivo di Xbox per sempre, ma Hines e Greenberg di Xbox in seguito hanno chiarito la situazione.

Dopo che un utente Twitter ha affermato che i commenti di Hines potrebbero significare "la porta potrebbe essere ancora aperta per Starfield su PS5", Greenberg ha chiarito che il gioco arriverà solo su Xbox.

"Starfield sarà lanciato esclusivamente su Xbox Series X/S e PC l'11 novembre 2022", ha ribadito. "I membri Game Pass potranno giocarci al day one su Xbox e PC. So che abbiamo già detto tutto questo prima e niente di tutto questo è cambiato o cambierà".

Starfield will be an launching exclusively on Xbox Series X|S and PC on November 11, 2022. Game Pass members can play it day one as well on Xbox & PC. I know we have said this all before and none of that has or will change. pic.twitter.com/CcNBcOKBeg — Aaron ?Day One On Game Pass? Greenberg ??????U (@aarongreenberg) August 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quando è stato fatto notare a Greenberg che dicendo "lancio esclusivo" potrebbe essere interpretato come un'esclusiva a tempo, Greenberg ha risposto: "abbiamo cercato di essere il più chiari possibile, non è un'esclusiva a tempo."

Un altro utente ha quindi chiesto a Hines chiarimenti sulla situazione, chiedendo se stesse effettivamente suggerendo che Starfield potrebbe arrivare su PS5 in futuro.

"No, non è quello che stavo suggerendo", ha risposto Hines.

No, that isn't what I was suggesting. pic.twitter.com/fkoXql9FkI — Pete Hines (@DCDeacon) August 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In altre notizie, abbiamo appreso che anche The Elder Scrolls 6 sarà un'esclusiva Xbox.

Fonte: VGC.