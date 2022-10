Starfield secondo un rumor presenterà il ray-tracing Nvidia RTX al lancio

Il ray-tracing Nvidia RTX sarà apparentemente utilizzato nell'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda Starfield. Questa notizia non arriva direttamente da Bethesda stessa ma dalla pagina LinkedIn di uno dei dipendenti della società.

Secondo Germain Mazac, che lavora come programmatore grafico presso Bethesda, lo studio utilizza "l'integrazione RTX" nel prossimo gioco di ruolo fantascientifico. Mazac menziona anche che fa parte del team coinvolto nell'implementazione dell'illuminazione PBR e dell'illuminazione indiretta.

Non sono stati condivisi altri dettagli sull'uso di RTX in Starfield, quindi non sappiamo ancora fino a che punto la tecnologia venga utilizzata. Il gioco potrebbe potenzialmente presentare una serie di tecnologie di ray-tracing, tra cui l'illuminazione globale ray-tracing e le ombre ray-tracing per aggiungere luci, ombre e altri effetti realistici all'ambiziosa avventura a tema spaziale.

Starfield è stata la stella splendente dell'Xbox e del Bethesda Summer Game Fest di quest'anno e dopo un primo rinvio (il gioco sarebbe dovuto uscire l'11 novembre), ora la finestra di lancio è programmata per i primi mesi del 2023. Tuttavia, una modifica sullo SteamDB lascerebbe pensare che la finestra di lancio sarebbe stata spostata di nuovo, verso la fine del 2023.

Fonte: Wccftech