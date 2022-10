Starfield: un ex Bethesda racconta le sfide affrontate nello sviluppo dell'enorme progetto

PCGamesN ha avuto l'opportunità di intervistare Nate Purkeypile, fondatore di Just Purkey Games e sviluppatore da 17 anni, 14 dei quali trascorsi presso Bethesda, da Fallout 3 fino a Starfield, e in questa intervista ha fornito alcune interessanti informazioni sul progetto spaziale per Xbox e PC.

Per quanto riguarda le dimensioni di Starfield, Purkeypile ha detto che non si tratta solo del gioco più grande mai realizzato da Bethesda, ma anche di quello che ha richiesto il team più numeroso.

"La portata del progetto è la cosa più diversa, perché, sapete, Fallout 3, Skyrim, Fallout 4 sono stati realizzati da un unico team. Fallout 76, invece, è stato realizzato per lo più da due team, con un piccolo aiuto da Montreal, ma erano soprattutto gli studi di Austin e del Maryland [Bethesda] a lavorare insieme".

"Ma sì, Starfield è un progetto molto più grande, ci sono circa 500 persone nel team, mentre credo che [quello di Fallout] 76 fosse composto da 200 persone al massimo", ha aggiunto Purkeypile.

Purkeypile ha anche detto che la sfida più grande affrontata durante lo sviluppo di Starfield è stato l'impegno e i dettagli necessari per creare un universo narrativo completamente nuovo.

Starfield sarà grande, così grande che avrà 1.000 pianeti da esplorare. PCGamesN ha chiesto a Purkeypile come sia stato possibile ottenere questo risultato, perché sebbene il director Tod Howard abbia già detto che gli oltre 100 sistemi solari saranno generati proceduralmente, non sappiamo esattamente come.

Purkeypile ha risposto di non poter entrare nei dettagli, ma ha detto che la creazione "a mano" di tutti questi pianeti sarebbe impossibile anche con un numero infinito di sviluppatori. Perciò il team ha pensato alla creazione procedurale.

Purkeypile, quindi, non ha approfondito il modo in cui Bethesda ha realizzato questi pianeti nello specifico, ma è interessante sapere che lo studio ha trovato una sorta di soluzione creativa che ha permesso di svilupparne così tanti per Starfield.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che probabilmente Starfield avrà il ray-tracing Nvidia RTX al lancio.

Fonte: PCGamesN