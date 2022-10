Starfield è più o meno 'Hard Sci-Fi'? Todd Howard ce ne parla in un video

Di certo gli appassionati di fantascienza sanno che il genere si divide in due parti: la fantascienza soft come ad esempio Star Wars o Star Trek che in sostanza non spiegano nel dettaglio ciò che le persone possono fare nell'universo e poi c'è la fantascienza hard che invece punta all'enfasi per il dettaglio scientifico o tecnico, o per l'accuratezza scientifica, o da entrambi. Starfield dove si colloca?

Il CEO di Bethesda Todd Howard ha dichiarato in una recente intervista che Starfield sarà più simile a "fantascienza hard", in cui sarà possibile vedere come una persona può effettivamente esplorare lo spazio con la propria navicella. Tuttavia si tratta di una "domanda trabocchetto", come afferma Howard, poiché un gioco hard sci-fi potrebbe anche portare il personaggio a "morire nello spazio".

Ad esempio, Howard ha parlato del viaggio nello spazio di Starfield e come la spinta gravitazionale della nave passerebbe attraverso il carburante. Le implementazioni iniziali della spinta gravitazionale sembravano "punitive" per il giocatore perché "la nave avrebbe esaurito il carburante e il gioco si sarebbe semplicemente fermato". Tuttavia, l'ultima build di Starfield cambia direzione per impedire essenzialmente al giocatore di rimanere senza benzina e rimanere bloccato nello spazio. Fondamentalmente, il sistema consentirà ai giocatori di viaggiare solo per quanto consentito dai loro serbatoi di gas.

Howard ha parlato dell'elenco dei tratti "super divertenti" di Starfield, ma ha avvertito che ogni tratto avrà un aspetto negativo. Tuttavia, questi aspetti negativi possono essere cancellati in seguito se il giocatore intraprende una determinata missione o esegue una determinata azione.

Semper nell'intervista Howard ha parlato anche delle linee di dialogo che avrà Starfield che per adesso ne ha ben 250.000.

