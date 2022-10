Starfield potrebbe farsi attendere fino alla fine del 2023

Starfield potrebbe subire un altro sostanziale rinvio.

Dopo molti anni di sviluppo, Bethesda aveva inizialmente fissato la data di uscita all'11 novembre 2022, ma il gioco è stato poi rinviato alla prima metà del 2023.

Tuttavia, non è il caso di sperare troppo in un'uscita primaverile per l'attesissimo Starfield.

Recentemente, l'elenco SteamDB di Starfield è stato aggiornato, dando al gioco una nuova data di uscita, il 29 dicembre 2023.

Recentemente è stato anche aggiunto e poi rimosso dalla pagina di Starfield un nuovo "pacchetto", forse relativo a un season pass o ad altri contenuti scaricabili. Sembra evidente che qualcosa stia accadendo dietro le quinte della pagina.

Il 29 dicembre 2023 è molto probabilmente una data provvisoria (placeholder), poiché sarebbe un momento molto strano per lanciare un gioco di tale portata, ma potrebbe indicare che un'uscita alla fine del 2023 è molto più probabile rispetto a un'uscita all'inizio del 2023.

Bethesda si è quasi sempre attenuta alle "uscite festive" per i suoi grandi giochi, ma ovviamente non possiamo confermare un lancio alla fine del 2023 senza annunci ufficiali.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Starfield avrà diverse metropoli e insediamenti più piccoli immersi in scenari alieni.

Fonte: Wccftech.