Starfield rivela il nuovo sistema di persuasione basato su punti, il preferito da Todd Howard

Una nuova sessione di domande e risposte con il director Todd Howard ha svelato nuovi dettagli su Starfield, l'ambizioso titolo che Bethesda sta preparando per le console Xbox e PC. Nel video, che potete vedere sotto queste righe, il creativo conferma un nuovo sistema di persuasione nei dialoghi, oltre ad altri aspetti interessanti su questa nuova proprietà intellettuale.

Si sapeva che questo titolo di fantascienza avrebbe avuto almeno 200.000 righe di dialogo, ma da giugno quei numeri sono cresciuti notevolmente: oggi la sceneggiatura conta 252.953 righe. Per quanto riguarda il sistema di dialogo, Howard lo ha definito “il classico di Bethesda. Tuttavia, implementa una novità di cui tenere conto. Ora è possibile utilizzare punti speciali per persuadere altri personaggi durante le conversazioni".

Questo sistema “Sembra che faccia parte del dialogo, ma i giocatori spenderanno punti per convincerli. Sembra naturale, non come entrare in un'altra modalità in cui non sembra un dialogo normale", ha spiegato nel video.

Todd Howard ha spiegato inoltre che il titolo avrà contenuti da "fantascienza hard", ma che non andranno a penalizzare il giocatore.

Fonte: PCGamer