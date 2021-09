Final Fantasy XVI sarà al Tokyo Game Show 2021 con un nuovo trailer?

Il Tokyo Game Show ha delineato sul suo sito il programma completo dell'evento che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre. Tante sono le società videoludiche che parteciperanno e tra queste troviamo anche Square Enix.

Secondo la descrizione ufficiale dell'evento, lo spettacolo TGS offrirà "le ultime notizie sui nostri titoli in arrivo, insieme a informazioni preannunciate" e, per quanto riguarda Square Enix, la durata della sua diretta sarà di circa un'ora. Il mese scorso il produttore di Final Fantasy XVI aveva dichiarato che Square Enix avrebbe condiviso un aggiornamento su questo nuovo capitolo, ma tuttavia non era una cosa sicura.

Ora, parlando durante una diretta incentrata su Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida ha dichiarato che se il suo team non fosse stato in grado di creare contenuti in tempo per lo spettacolo di questo mese, personalmente vorrebbe mostrarlo più vicino alla sua data di lancio: "Vogliamo davvero mostrare qualcosa per il Tokyo Game Show 2021, ma probabilmente non possiamo rispettare quella scadenza...vogliamo sicuramente mostrarlo, ma non è meglio se quando lo faremo, sarete in grado di giocarci subito dopo?".

Ha aggiunto: "Personalmente non mi piace quando vengono pubblicate piccole informazioni da dare ai giocatori. Ne ho parlato con il team e il direttore Takai-san. Vogliamo rivelare qualcosa in cui le persone diranno: 'Voglio giocarlo ora! Pubblicatelo ora!' E possiamo rispondere, 'certo, ecco qua!'".

Final Fantasy XVI è stato mostrato lo scorso anno come esclusiva console per PlayStation 5: da allora non si sono più avute notizie.

Fonte: VGC