Final Fantasy XVI: ecco il nuovo incredibile trailer "Ambition"

Square-Enix ha appena pubblicato il nuovo trailer di Final Fantasy XVI, un video intitolato "Ambition" che mette in scena diverse sequenze legate alla trama e al gameplay del prossimo capitolo della sua saga leggendaria.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è previsto per l'uscita nell'estate del 2023, e mira a riportare la poetica della serie ai fasti del passato, strizzando l'occhio a una nuova maturità. Di seguito potete vedere il trailer:

Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo principale di Final Fantasy sviluppato dalla Business Division 3 e supervisionato da Naoki Yoshida. Si tratta del team che ha vinto tonnellate di premi relativi alla narrativa, alla musica e al comparto artistico attraverso Final Fantasy XIV Online, specialmente attraverso le ultime due espansioni Shadowbringers ed Endwalker.

In pratica, è il team attualmente più acclamato di tutta Square-Enix. Alle musiche c'è Masayoshi Soken, l'erede di Nobuo Uematsu che è stato in grado di scalare le classifiche musicali grazie alle sue composizioni sempre nell'ambito di Final Fantasy XIV. La community è galvanizzata: nei forum dedicati alla serie, gli appassionati sostengono che non ci sia team migliore per far tornare ancora una volta grande l'universo di Final Fantasy.

Vi ricordiamo, infine, che Final Fantasy XVI sarà disponibile al lancio come esclusiva console PlayStation 5. E forse è finalmente arrivato il Final Fantasy che i fan attendevano da anni.