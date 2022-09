Final Fantasy XVI compare con un artwork al Tokyo Game Show, novità in arrivo?

Il Tokyo Game Show ha appena aperto i battenti e Square Enix ha già condiviso molte informazioni sulla sua line-up. Tuttavia i fan si aspettano un trailer del gioco che molto probabilmente non ci sarà. Ciononostante i fan sono riusciti a trovare una nuova pubblicità per il gioco, che svela nuovi artwork che mettono in risalto i personaggi principali di questo sedicesimo episodio.

Non è certo molto, ma questa nuova opera d'arte, molto carina da vedere, rivela un nuovo scorcio di Clive, suo fratello Joshua e la sua amica d'infanzia Jill, mentre sono ancora giovani e spensierati. Va notato che il gioco è ancora valutato per il lancio la prossima estate, quindi per il momento non sono in vista rinvii.

E' possibile che rivedremo Final Fantasy XVI tra qualche tempo, poiché secondo Naoki Yoshida, un nuovo trailer incentrato sulla storia del gioco dovrebbe essere pubblicato durante l'autunno. Potremmo quindi dover attendere ancora qualche settimana, ma presto ritroveremo Clive e gli altri.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Attualmente Final Fantasy XVI non ha ancora una data di lancio ma come dice il pamphlet, il gioco arriverà l'estate prossima.

Fonte: GamesRadar