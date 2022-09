Final Fantasy e le improponibili acconciature dei protagonisti valutate da un salone di parrucchieri

La serie Final Fantasy è elogiata per le sue incredibile storie ed i personaggi che hanno saputo entrare nel cuore dei giocatori. Tuttavia, una cosa che salta all'occhio una volta che si entra in gioco, sono le - a volte - incredibili acconciature dei personaggi. Ma sono fattibili e soprattutto...sono alla moda?

Il salone di parrucchieri Hacketts sono stati contattati da PC Gamer per offrire un verdetto su alcune delle acconciature più particolari dei personaggi che si sono susseguiti all'interno di Final Fantasy. Prendendo ad esempio in esame Aerith di Final Fantasy 7 Remake si legge: "Non è un'acconciatura moderna, non riesco a immaginare che qualcuno sceglierebbe di farla. La lunghezza richiederebbe molta manutenzione e spazzolatura".

Sotto il duro verdetto anche Clive Rosfield di Final Fantasy 16: "A molte persone piace un look strutturato, ma questa è una versione estrema. I capelli così lunghi non sporgerebbero mai così tanto, cadrebbero semplicemente piatti". Anche Rikku di Final Fantasy 10 ha la sua valutazione: "È un pasticcio di stili diversi. Non so come si puiò creare, non c'è un modo logico per tagliarlo per farlo funzionare".

Chi ne esce vincitrice è Lighting di Final Fantasy 13: "Questo è un colore molto popolare tra le ragazze in questo momento. Anche se è improbabile che abbia i capelli lisci da un lato e ricci dall'altro. Questo è il mio preferito".

Fonte: PC Gamer