Xbox acquisisce Take-Two sarebbe incredibile ma il rumor sembra quasi impossibile

Microsoft e Take-Two Interactive sembra che siano in trattative per un importante accordo che renderà Take-Two una sussidiaria di Microsoft. La possibilità di sviluppare un tale accordo è stata annunciata dal portale spagnolo SomosXbox che ha riportato quanto detto durante un video del canale YouTube Rand al Thor 19. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali delle informazioni da entrambe le parti.

Se vogliamo dare retta al video, la fonte sottolinea che il lato monetario del problema può complicare la transazione. Take-Two Interactive vale 18 miliardi di dollari, il doppio di ZeniMax, la società madre di Bethesda Softworks, acquisita da Microsoft nel marzo 2021. A tal proposito, anche Jez Corden di Windows Central si dice scettico, ma tuttavia non nega che tra le due società magari in passato ci sia stato un contatto. "Ho sentito diversi mesi fa da un paio di fonti attendibili del settore che il prossimo grande studio o grande publisher da acquisire sarebbe stato Take-Two. Ma è stato tanto tempo fa. Non lo so, non ho prove a sostegno" ha dichiarato Corden.

Take-Two Interactive è una grande casa editrice che possiede molti studi, tra cui Rockstar Games, 2K e Hangar 13. Le entrate di Take-Two nell'anno fiscale 2020 sono state di circa $ 2 miliardi e nel 2021 - quasi $ 3 miliardi. Il gioco più redditizio dell'azienda rimane GTA V con oltre 145 milioni di copie vendute.

Ovviamente per adesso si tratta di un rumor, pertanto prendetelo con le pinze.

Fonte: SomosXbox