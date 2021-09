Senua's Saga Hellblade II: un nuovo video mostra l'abito di pelle di Senua...bruciato

Uno dei giochi Microsoft più attesi per i prossimi mesi è Hellblade II: Senua's Saga, sequel dell'ottimo primo Hellblade. Sfortunatamente non sappiamo ancora quando uscirà, tuttavia il team Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video che conferma che il gruppo sta continuando a lavorare al gioco. In questa occasione, ci viene spiegato come vengono utilizzati materiali reali all'interno del titolo stesso.

Attraverso l'account Twitter ufficiale, Ninja Theory ha condiviso un piccolo video in cui si vede bruciare un capo di pelle con una fiamma ossidrica. Questo abito è ciò che Senua utilizzerà in Hellblade II, che è stato catturato utilizzando materiali reali mediante scansione.

L'idea di Ninja Theory è quella di avere a disposizione una serie di materiali e oggetti, che vengono trattati (bruciati, bagnati e così via) e poi utilizzati all'interno del gioco stesso. Questo è un altro esempio di quanto sarà tecnicamente spettacolare Hellblade 2. Di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato dallo studio di sviluppo.

It's high quality scans like this that will help us reach an amazing level of detail in our games. pic.twitter.com/UpokEyCCjr — Ninja Theory (@NinjaTheory) September 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"A volte per creare, devi prima distruggere", afferma Ninja Theory, mentre mostrano un designer che brucia l'indumento di pelle. Questo andrà poi al magazzino dei materiali, da aggiungere al videogioco tramite scansione 3D. "Sono scansioni di alta qualità come questa che ci aiuteranno a raggiungere un livello di dettaglio sorprendente nei nostri giochi" ha dichiarato il team su Twitter.

Fonte: Gamespot