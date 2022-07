Hellblade 2 a tutto Unreal Engine 5! Iperrealismo significa anche guano ed escrementi dettagliatissimi

Ninja Theory si sta divertendo a spargere qua e la filmati che svelano i segreti del seguito di Senua’s Sacrifice. Questo video mostra l’incredibile livello di realismo che gli sviluppatori hanno posto nel ricreare… il guano degli uccelli.

Nel filmato infatti si mostra una schermata di Unreal Engine 5 che riprende il complesso metodo adottato dagli sviluppatori per simulare l’accumulo degli escrementi dei volatili nei punti da loro scelti per fare i nidi o per riposare prima di proseguire nella migrazione.

Achieving a high level of realism from reference material is extremely important to us. That even includes location accurate bird poop. pic.twitter.com/L2pOqMmp9u