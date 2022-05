Hellblade 2 in un video che mostra l'impressionante realismo di una nave vichinga realizzata in Unreal Engine 5

Ninja Theory continua a mostrare con parsimonia qualcosa in più su Senua’s Saga Hellblade 2: dopo aver condiviso uno scorcio della costa di Djúpalónssandur, stavolta è il turno di un video che riguarda una nave lunga vichinga.

Il tweet recita quanto segue: “Il Ninja Jon (gli sviluppatori di Ninja Theory si danno del ninja infatti, ndr), esperto Environment Artist, ha costruito in casa un modello in scala della nave vichinga Knarr per capire appieno come veniva costruito questa storica imbarcazione, prima di costruire il modello in-game, pronto a salpare per l'Islanda”.

Expert Environment Art Ninja Jon built a scale model of this Viking Knarr ship at home in order to truly understand how this historic vessel was crafted, before building this in-game model, ready to set sail for Iceland. pic.twitter.com/6Ba5kKy6xj — Ninja Theory (@NinjaTheory) April 29, 2022

Il video mostra il modello della nave ripreso da più angolazioni, che permettono di scorgere tutta la fedeltà di cui è capace l’Unreal Engine 5, tra qualità delle texture ed occlusione ambientale.

È molto probabile che vedremo qualcosa in più sul viaggio di Senua il 12 giugno, all’Xbox and Bethesda Games Showcase, e sarebbe anche ora, perché non lo vediamo dai The Game Awards di dicembre. Fate le vostre scommesse, dunque.