Hellblade 2 torna a mostrarsi, Ninja Theory mostra sui social le prodezze dell'Unreal Engine 5

Dopo il video di gameplay di Hellblade 2: Senua's Saga mostrato ai The Game Awards 2021, Ninja Theory torna ad impressionare l’utenza con un nuovo media pubblicato sulle pagine social.

Anche se si tratta soltanto di uno screenshot panoramico, si può notare come l'utilizzo dell’Unreal Engine 5 sia magistrale. La costa di Djúpalónssandur, in Islanda, sembra vera e potrebbe provenire dalla stessa build della demo vista a dicembre.

Djúpalónssandur Beach, Iceland, over one thousand years ago #EarthDay pic.twitter.com/cDAW8cISRF — Ninja Theory (@NinjaTheory) April 22, 2022

Purtroppo non abbiamo menzione se sia stato catturato in-game o in-engine, ma in qualunque caso si tratta di uno screenshot che vende bene le prodezze del motore grafico di Epic. Resta il fatto che se siamo fortunati la prossima volta vedremo qualcosa di un po’ più corposo, sperando che quest'estate la produzione per Xbox Series X/S e PC non manchi all'appello nello showcase di Microsoft.

Fonte: Dualshockers