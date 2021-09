Final Fantasy 16 ha una data di uscita? Un fan scopre un presunto indizio nello spot di PS5

Il PlayStation Showcase è arrivato, ha mostrato diversi giochi accolti con calore dai fan e ora è finito. Abbiamo visto annunci di titoli nuovi in via di sviluppo, come Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine e video gameplay di giochi annunciati precedentemente, uno su tutti God of War.

Tuttavia ci sono stati giochi che non hanno presenziato all'evento e tra questi troviamo Final Fantasy 16. Annunciato ufficialmente a settembre dello scorso anno, del sedicesimo capitolo della saga non si è più saputo nulla. E se i fan speravano di vedere qualche informazioni al Tokyo Game Show 2021 che si terrà a fine settembre, anche in questo caso si troveranno a bocca asciutta.

In realtà Final Fantasy 16 ha fatto capolino all'evento, ma sotto forma di easter egg nello spot PS5 andato in onda ad inizio PlayStation Showcase. Come ha scoperto un solerte fan su Reddit, in un fotogramma possiamo notare la dicitura "Valisthea - 06:16" che viene mostrata sotto forma di orario di partenza di un treno. Tuttavia per il fan, quella non si tratterebbe dell'ora, quanto della probabile data di uscita di Final Fantasy 16. Se questo fosse un indizio, allora si presume che Final Fantasy 16 uscirebbe il 16 giugno 2022.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale in quanto si tratta di una semplice supposizione di un fan. Non ci resta che attendere Square Enix con un annuncio sulla data di uscita di Final Fantasy 16.

Fonte: Reddit