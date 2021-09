FIFA 22 su PS5 punta all'immersività totale grazie al DualSense e all'audio 3D

A poche settimane dall'uscita di FIFA 22, Electronic Arts attraverso un post su PlayStation Blog spiega come le funzionalità del DualSense e l'audio 3D sono integrate nella versione PlayStation 5 del gioco. L'obiettivo finale degli sviluppatori è infatti fornire un'esperienza di gioco ancora più realistica.

Secondo quanto riferito, gli sviluppatori hanno studiato diversi modi per supportare il controller DualSense: FIFA 22 infatti utilizzerà il feedback aptico per simulare i momenti in cui la palla colpirà la rete. Secondo le informazioni ufficiali, si potrà sentire come la forza del tiro impatterà sulla rete. Ad esempio, se i giocatori lanceranno la palla in angolo da fuori area, "sentiranno" l'effetto del loro tiro di conseguenza. Lo stesso vale per gli applausi sugli spalti.

"Oltre al feedback aptico per contrasti, spinte, parate, tiri e passaggi che abbiamo introdotto in FIFA 21, quest'anno sentirai anche vibrazioni uniche per cross, scivolate e schermate attraverso il controller DualSense. Grazie ai trigger adattivi del DualSense, sentirai anche i diversi effetti con una maggiore resistenza al grilletto che rende più difficile lo sprint man mano che la partita va avanti" si legge nel post.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per la prima volta quest'anno, sarà supportata la funzione audio 3D di PlayStation 5, che, secondo Electronic Arts, dovrebbe garantire un'immersione più a fondo nel gioco. Con l'audio 3D sarete in grado di ascoltare i vostri compagni di gioco, o i tifosi se passerete vicino a loro. "In certi campionati si sentono anche i noti ritmi di batteria, i clacson assordanti e i fischi dei tifosi dagli spalti. Proprio come nelle vere partite di calcio nelle arene più grandi".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nel blog si parla anche della tecnologia Hypermotion, che rende ogni partita giocata ancora più realistica. Oltre al tradizionale mocap ottico che cattura un piccolo numero di partecipanti in un ambiente a fasi, l'Advanced 11v11 Match Capture di HyperMotion consente di catturare 22 giocatori in una situazione di partita ad alta intensità. "In combinazione con l'apprendimento automatico, abbiamo creato oltre 4000 nuove animazioni per FIFA 22, che portano alla nostra esperienza calcistica più autentica, fluida e realistica di sempre" conclude il team.

Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Blog