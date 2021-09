GTA V next-gen: il trailer PS5 è uno dei più 'odiati' di sempre

L'ultimo trailer di GTA V Enhanced Edition di Rockstar potrebbe aver collezionato oltre un milione di visualizzazioni su YouTube, ma ha anche attirato l'ira di giocatori arrabbiati che credono che il gioco sia "esattamente uguale" alle versioni PS4 e Xbox One.

Il gioco è stato mostrato al PlayStation Showcase di Sony, con l'ultimo trailer che afferma che la GTA 5 Enhanced Edition presenterà "grafica migliorata, gameplay migliorato e cambio di personaggio senza interruzioni".

Il problema è, tuttavia, che sembra che le persone non siano in grado di individuare alcun miglioramento rispetto a ciò che abbiamo già visto - e le vaghe dichiarazioni di Rockstar non hanno certamente aiutato. Il trailer ha attualmente accumulato 99.000 Non mi piace e solo 24.000 Mi piace e di certo non è qualcosa che ci si aspetterebbe da un gioco così tanto amato come appunto GTA V.

Il punto cruciale del problema con GTA 5 Enhanced Edtion, ovviamente, è che è stato originariamente pubblicato nel 2013 per PS3 e Xbox 360. Il gioco è stato quindi aggiornato per PS4 e Xbox One e successivamente lanciato su PC. Vedere l'uscita del gioco per la terza volta su console senza alcun segno di GTA 6 all'orizzonte è ovviamente frustrante per i giocatori che vogliono qualcosa di nuovo.

Fonte: PushSquare