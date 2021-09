FIFA 22 e FUT avranno le loot box ma ci saranno i 'pacchetti anteprima'

FIFA 22 Ultimate Team avrà le loot box, ha confermato EA.

Tuttavia, EA utilizzerà i pacchetti di anteprima che ha provato già con FIFA 21.

A giugno, sotto la crescente pressione dei governi, EA ha aggiunto la possibilità di vedere cosa c'è dentro i pacchetti di FIFA 21 prima di acquistarli.

Questi pacchetti di anteprima Ultimate Team consentono di vedere tutti gli oggetti specifici contenuti al loro interno prima di decidere se acquistare con crediti FUT o FIFA Points.

Se non acquistate il ​​pacchetto, vedrete che il pacchetto in anteprima rimarrà nel negozio con un timer. Il timer deve scadere prima di poter visualizzare in anteprima un altro pacchetto dello stesso tipo.

I pacchetti di anteprima sono uno dei più grandi cambiamenti di Ultimate Team sin dal suo lancio e hanno segnato un cambiamento significativo nel modo in cui viene monetizzata la controversa e altamente redditizia modalità.

Il cambiamento è avvenuto tra le crescenti pressioni dei governi sul legame tra loot box dei videogiochi e gioco d'azzardo. La serie FIFA di EA rientra nelle indagini in corso sull'impatto delle loot box sui bambini, con molti gruppi che chiedono un cambiamento nella legislazione per classificare le loot box come gioco d'azzardo.

Era chiaro che EA stava testando le acque con questi cambiamenti in FIFA 21 in risposta a questo esame, e ora sappiamo come porteranno avanti le loot box con FIFA 22.

I pacchetti di anteprima saranno disponibili in FIFA 22 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Stadia e PC, ma non su Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer.net.