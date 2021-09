The Cuphead Show di Netflix ha un nuovo splendido poster

The Cuphead Show, la serie animata made in Netflix è stata in silenzio per diverso tempo ormai. Ora, un nuovo poster è stato condiviso sui social: troviamo Cuphead e Mugman come protagonisti, con il caratteristico design del gioco originale.

Attualmente non c'è ancora nessuna data di uscita per questa serie animata, e sfortunatamente non ci sono nemmeno nuove informazioni a riguardo. Tuttavia, come viene annunciato dal poster, The Cuphead Show dovrebbe arrivare "prossimamente". Il poster è stato pubblicato dall'account Twitter Cartoon Crave e non è chiaro da dove provenga, dato che attualmente non è stato condiviso da nessun account ufficiale di Netflix.

Ad ogni modo, per adesso i fan del gioco che aspettano l'arrivo di questa serie animata, possono lustrarsi gli occhi con questo poster, in attesa di nuove informazioni, si spera.

A Poster for 'The Cuphead Show' has been revealed. pic.twitter.com/DMoKzSjeIa — Cartoon Crave (@thecartooncrave) September 16, 2021

Con 11 episodi confermati per la sua prima stagione, The Cuphead Show! sarà una coproduzione tra Netflix Animation, King Features Syndicate e Studio MDHR, responsabile del gioco.

Fonte: Comic Book