Cuphead, lo studio difende la salute mentale: 'Che importa se un gioco viene rinviato?'

Nonostante sia stato lanciato nel 2017, Cuphead è attuale perché il suo tanto atteso DLC verrà pubblicato tra pochi giorni. The Delicious Last Course arriverà su PC e console alla fine di questo mese con una bella e stimolante proposta dopo diversi rinvii che hanno allontanato ulteriormente la data di pubblicazione.

A tal proposito Maja Moldenhauer, direttrice dello Studio MDHR, in un'intervista ha spiegato perché il DLC ha impiegato così tanto tempo ad arrivare, pur difendendo la priorità della salute mentale prima di voler raggiungere a tutti i costi la data di uscita.

"La priorità durante il COVID era che tutti fossero felici. Questi sono videogiochi e richiedono tempo. La salute mentale deve essere fondamentale e deve occupare il tempo e lo spazio necessari, soprattutto negli ultimi due anni. Se il lancio richiede più tempo, ci vorrà più tempo. Chi se ne frega?", spiega.

"Cerchiamo rispetto nella squadra, amore e supporto. Cose che non abbiamo ricevuto nei nostri lavori precedenti", afferma.

Vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course sarà disponibile il 30 giugno.

Fonte: GamingBolt