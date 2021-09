FIFA 22 volete giocare prima dell'uscita? EA Play è in offerta a €0,99 su PS5 e PS4

PlayStation Store propone un'interessantissima offerta per l'abbonamento EA Play per gli utenti PS5 e PS4.

Il servizio di EA è attualmente disponibile sul negozio digitale di Sony a solo €0,99. Sottoscrivendo questo abbonamento, potrete usufruire del servizio per un mese. I giocatori che non hanno mai usato EA Play potranno accedere al catalogo del publisher per meno di un Euro, in seguito, terminato il primo mese, l'abbonamento tornerà a costare €3,99 al mese.

Sulla pagina dedicata di PlayStation Store, potete acquistare ora il vostro abbonamento al servizio di EA.

Questa offerta dovrebbe essere particolarmente gradita ai fan di FIFA 22. Per accedere all'accesso anticipato del nuovo titolo di calcio, gli utenti dovranno avere un abbonamento EA Play. Quindi coloro che non si sono mai abbonati possono provare in anticipo il nuovo FIFA a un prezzo EA Play scontatissimo.

Che ne dite?

Fonte: PlayStation Store.