FIFA 22, l'accesso anticipato disponibile oggi per gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Disponibile oggi l'accesso anticipato a FIFA 22 e offre agli abbonati a EA Play dieci ore di tempo pratico con il gioco prima del suo lancio la prossima settimana. Come EA Sports ha detto spesso, la più grande aggiunta di quest'anno è la nuova tecnologia "HyperMotion".

Si tratta di una nuova tecnologia di animazione che secondo EA si traduce nell'"esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva" di sempre. Un intero gruppo di 22 giocatori è stato catturato dal movimento, con i risultanti 8,7 milioni di fotogrammi di dati inseriti nel sistema. Questo viene quindi mescolato con nuove animazioni scritte da algoritmi di apprendimento automatico per colmare eventuali lacune.

La prova di FIFA 22 Early Access arriva oggi per gli abbonati a EA Play su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Tutti i progressi che farete verranno trasferiti anche al gioco completo. Anche gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono provare il gioco in anteprima, poiché EA Play è incluso nel loro abbonamento.

99¢ is all you need to play #FIFA22 on September 22

Checkout @EAPlay for details

? https://t.co/pER1I7uqoC pic.twitter.com/B7rfSc4IxR — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 19, 2021

FIFA 22 verrà lanciato il 1° ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia, PS5 e PS4 mentre i giocatori di Nintendo Switch avranno accesso alla Legacy Edition.

Fonte: GamingBolt