Deathloop è un tuffo nel design e nella filosofia di Arkane in una imperdibile video intervista

Deathloop è il protagonista del nuovo documentario NoClip. Il canale YouTube è specializzato su una serie di video incentrati sul processo di sviluppo dei videogiochi e ora come ospiti ha Arkane Lyon, creatori di Dishonored guidati dal direttore creativo Dinga Bakaba.

Con una particolare componente informativa, NoClip approfondisce le basi fondamentali di Deathloop, l'ultimo gioco di Arkane che si distingue proprio per un design e una struttura particolari. Questa volta lo studio di sviluppo ha optato per un loop che diventa importante non solo nel gameplay ma anche nella narrazione del gioco. Questo documentario in sostanza spiega la filosofia del design delle quattro aree principali del gioco, comprese alcune idee di combattimento che alla fine sono state scartate.

Il documentario NoClip, come il suo già ampio catalogo di video, può essere visionato gratuitamente su YouTube. Il suo progetto è finanziato grazie al supporto dei suoi followers attraverso il portale Patreon. Dopo il video che spiega come è stato sviluppato Dishonored, come è stato sviluppato Prey e un video basato su storie non raccontate su Arkane, questo quarto video espande ulteriormente la documentazione fornita da NoClip su uno degli studi di videogiochi più rispettati del settore.

Deathloop è ora disponibile su PC e PlayStation 5. Recentemente il gioco si è aggiornato su PC e ha corretto i problemi di stuttering e performance.

Fonte: GamingBolt