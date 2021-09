Perfect Dark reboot su Xbox Series X/S: i Crystal Dynamics di Tomb Raider lavoreranno con The Initiative

Lo studio di sviluppo The Initiative ha fornito ai fan un importante aggiornamento sul loro prossimo gioco, il reboot di Perfect Dark.

The Initiative ha detto su Twitter che la società sta collaborando con Crystal Dynamics per lavorare su Perfect Dark. Lo studio aggiunge inoltre che il gioco è ancora in una fase di sviluppo iniziale.

The Initiative è stato fondato nel 2018 come parte della divisione Xbox Game Studios di Microsoft ed è guidato da Darrell Gallagher, ex boss dello studio Crystal Dynamics. La società ha originariamente annunciato il reboot di The Perfect Dark ai The Game Awards 2020.

Crystal Dynamics è una filiale di Square Enix. La società è nota per i suoi giochi Tomb Raider, inclusi i primi due reboot del franchise e Marvel's Avengers. Lo studio sta ancora lavorando agli aggiornamenti per il gioco degli Avengers.

The teams couldn?t pass up a chance to work together. We?re still early in development, but incredibly excited to use this unique opportunity to deliver on the vision for Perfect Dark! — TheInitiative (@TheInitiative) September 24, 2021

Perfect Dark era inizialmente un gioco sparatutto in prima persona sviluppato da Rare con protagonista l'agente segreto Joanna Dark. L'originale è stato lanciato su Nintendo 64 nel 2000 ed è stato elogiato per il suo gameplay e la grafica all'avanguardia. Quando Microsoft ha acquistato Rare, un prequel chiamato Perfect Dark Zero è stato pubblicato come titolo di lancio per Xbox 360 nel 2005. Da allora, non c'è stato nessun nuovo gioco Perfect Dark oltre a un remaster dell'originale nel 2010.

Il reboot di Perfect Dark sarà il primo grande gioco sviluppato da The Initiative.

Fonte: Gamepur.