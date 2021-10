Beyond Good & Evil 2 esiste e Ubisoft sta ancora assumendo nuovi sviluppatori

Formalizzato in occasione dell'E3 2017 (ovvero praticamente quattro anni fa), Beyond Good & Evil 2 non dà segni di vita da molto tempo, se non un breve accenno da parte del direttore finanziario Frederick Duguet il quale durante l'ultima conference call ha dichiarato che il lavoro dietro al gioco stava procedendo. Tuttavia, sembra che il gioco sia ancora in sviluppo da parte di Ubisoft.

Infatti, secondo un'offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn, Ubisoft è attualmente alla ricerca di un programmatore 3D che lavori su questo attesissimo gioco. Ricordiamo che l'ultima apparizione ufficiale di Beyond Good & Evil 2 risale al 2018.

Ci sono state voci secondo cui potrebbe esserci una sorta di reveal in arrivo nel 2021, ma per adesso il gioco non è stato mostrato a nessuna conferenza e, con il 2021 che volge praticamente al termine, è difficile che ne sapremo di più. Ricordiamo che non è solamente Beyond Good & Evil 2 ad essere in sviluppo presso Ubisoft: tutti ricordano Skull & Bones, altro titolo rinviato più volte.

Per adesso quindi lo sviluppo dietro Beyond Good & Evil 2 procede, ma attualmente non sappiamo con certezza su quali piattaforme.

Fonte: GameRant