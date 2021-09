Dying Light 2 ci presenta la Lawan di Rosario Dawson e un open world ricco di scelte

Oggi Techland ha pubblicato il quarto episodio di Dying 2 Know (D2K), la serie web che ci immerge nel mondo di Dying Light 2 Stay Human. In questo episodio abbiamo visto più da vicino The City apprendendo i retroscena del processo di registrazione della musica del gioco presso gli Abbey Road Studios. Techland ha inoltre annunciato una collaborazione con la celebre attrice Rosario Dawson, che ha prestato il suo talento a uno dei personaggi principali del gioco. I dettagli nel comunicato ufficiale.

Il quarto episodio di D2K ha presentato Lawan, un nuovo personaggio principale del gioco interpretato da Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City). Durante lo show gli spettatori hanno scoperto qualcosa in più sul ruolo di Lawan nella storia di Dying Light e sulla sua relazione con Aiden. Puoi guardare l'episodio sul canale YouTube di Dying Light.

Techland ha gettato un po' di luce UV sull'immenso open world di Dying Light 2 Stay Human: gli sviluppatori hanno fornito nuovi dettagli sul modo in cui le scelte che i giocatori faranno nel corso del gioco potranno dare nuova vita a The City e riaccendere la speranza in una nuova civiltà.

Gli spettatori hanno anche assistito a un video che mostrava i retroscena del processo di registrazione della colonna sonora del gioco, creata da Olivier Derivière presso gli Abbey Road Studios, uno degli studi più conosciuti del Regno Unito (dove in passato hanno lavorato artisti del calibro dei Beatles, i Pink Floyd gli U2). Il risultato finale, la traccia Run, Jump, Fight, la principale colonna sonora di Dying Light 2 Stay Human, creata da Olivier Derivière e accompagnata dalla London Contemporary Orchestra, può essere ascoltato qui. Inoltre, Techland ha fornito maggiori informazioni sul modo in cui il compositore si rapporta ai videogiochi e su come le sue idee e la sua musica sono entrate a far parte di Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, esce il 4 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Cloud Version). I preordini sono già disponibili su dyinglightgame.com/preorder. Tutti i preordini includeranno un eccezionale Reload Pack digitale, contenente un completo esclusivo, un'arma e una skin per il parapendio.