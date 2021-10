Final Fantasy XVI avrà un albero delle abilità complesso, vario e in espansione. Parola di Naoki Yoshida

Nel corso di un'intervista tenutasi nell'ambito del Tokyo Game Show 2021, il producer di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida ha parlato anche di alcuni aspetti specifici del gioco. In questo caso parliamo dell'albero delle abilità, o skill tree, che sarà a disposizione dei giocatori per far evolvere il personaggio nel corso del gioco.

Yoshida ha dichiarato che in Final Fantasy XVI sarà presente un sistema di abilità esteso, complesso e profondo, che farà percepire ai giocatori una vera sensazione di crescita del personaggio, oltre a dare una buona personalizzazione nello stile di gioco.

Il producer, approfittando della presenza anche di Hironobu Sakaguchi, ha dichiarato di essere stato molto influenzato dai giochi nati dalla mente del creatore di Final Fantasy e dalla loro capacità di far sentire il giocatore come l'eroe della propria storia, e ha paragonato il sistema di Final Fantasy XVI a quello di Fantasian (JRPG creato proprio da Sakaguchi disponibile su iOS e Apple Arcade), sostenendo che lo skill tree "si espande" in una maniera molto simile.

"Ci sono solitamente due modi di giocare un personaggio in un gioco di ruolo: ci si può mettere nei panni di un protagonista pre-determinato, oppure come in Final Fantasy XIV, si può diventare il protagonista della propria storia, plasmandolo a proprio piacimento. Ma anche se si gioca un personaggio già scritto, è comunque meglio avere un certo senso di personalizzazione nella progressione del personaggio, con opzione più ampie di gioco."

Final Fantasy XVI non ha ancora una finestra di lancio e sarà disponibile su PlayStation 5 in esclusiva console temporale e su PC.

Fonte: Siliconera