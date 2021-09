Genshin Impact nella bufera: fan infuriati per i cambiamenti di Raiden minacciano azioni legali

Nel mese di settembre Genshin Impact ha ricevuto un'aggiunta al suo già ampio roster di personaggi con l'arrivo di Raiden Shogun, una guerriera in grado di utilizzare abilità elettriche. In generale l'accoglienza per questa new entry è stata molto positiva, ma alcuni giocatori hanno accusato miHoYo di aver creato aspettative poi verificatesi erronee riguardo alle sue abilità.

Queste ultime sarebbero nate durante il beta testing del personaggio, in cui alcuni giocatori hanno la possibilità di provare in anteprima i contenuti in arrivo. Solitamente questi test hanno degli accordi di non divulgazione severi, che prevengono il diffondersi di informazioni prima del tempo. Tuttavia, i leak spesso sfuggono a questo controllo. Durante la beta quindi è emerso che le abilità elettriche di Raiden avrebbero avuto una potentissima sinergia con quelle di Beidou, altro personaggio aggiunto al roster (gratuitamente) abbastanza recentemente. Queste sinergie tra membri del party sono estremamente potenti e importanti nel combattimento, risultando decisive soprattutto ai livelli più alti.

Questa informazione ha quindi spinto molti giocatori a spendere denaro reale nella speranza di poter ottenere Raiden e quindi di poterlo sfruttare in questa combinazione. Tuttavia, nel momento in cui il personaggio è stato inserito, questa sinergia si è rivelata inesistente, a differenza da quanto emerso nella beta. Cambiamenti di questo tipo sono comuni, soprattutto dopo aver effettuato dei test, ma molti giocatori pensano che miHoYo dovrebbe fare marcia indietro, accusando addirittura di truffa la compagnia.

Questa non è la prima volta che alcuni giocatori cercano di convincere miHoYo a cambiare e potenziare alcuni personaggi: lo scorso dicembre le lamentele riguardanti le scadenti performance in combattimento di Zhongli avevano addirittura convinto gli sviluppatori a intervenire effettivamente sul personaggio. In questo caso però, sembra che le abilità di Raiden funzionino correttamente e che la compagnia non abbia alcuna intenzione di intervenire. Staremo a vedere se anche questa volta il risentimento di alcuni giocatori avrà o no l'effetto sperato.

