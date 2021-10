Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe mostrarsi ai The Game Awards 2021. Primo gameplay e uscita nel 2022?

Xbox Game Studios e lo sviluppatore Ninja Theory hanno dato ai fan un primo sguardo a Hellblade 2 ai The Game Awards 2019.

La rivelazione in questione era sotto forma di un trailer in CGI e, da quel momento, non abbiamo più visto il sequel. Fortunatamente, sembra che potremmo dare un'occhiata al titolo prima della fine dell'anno.

Secondo il giornalista Jeff Grubb, Hellblade 2 potrebbe fare la sua comparsa entro la fine dell'anno, ancora una volta ai The Game Awards. L'evento, previsto per il 9 dicembre quest'anno, è spesso un luogo in cui molti publisher scelgono di mostrare alcuni dei loro prossimi titoli. Grubb ha detto durante una recente apparizione sul podcast di Defining Duke che ha l'impressione che Hellblade 2 sarà uno dei titoli che Xbox sceglierà di portare all'evento quest'anno.

Al momento, non c'è modo di sapere con certezza se l'ipotesi di Grubb si dimostrerà accurata, ma visto il silenzio che ha circondato il progetto, i TGA sembrano il palcoscenico adatto per Hellblade 2.

Xbox non ha nemmeno dato a Hellblade 2 una finestra di lancio, ma ha affermato che il progetto è in lavorazione per Xbox Series X/S e PC. Forse se apparirà durante i The Game Awards, inizieremo a farci un'idea migliore su quando il gioco arriverà.

Fonte: Comicbook.