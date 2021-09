Marvel's Avengers, Spider-Man avrà una sua storia e filmati dedicati

Marvel's Avengers avrà contenuti esclusivi sulle piattaforme PlayStation, il che si traduce nell'inclusione di Spider-Man, un supereroe che possiamo gestire solo in queste versioni. Tuttavia, le informazioni sono piuttosto scarse, al di là del fatto che sappiamo già che sarà una visione dello studio stesso, Crystal Dynamics. Pertanto, non vedremo Peter Parker di Insomniac Games, sebbene lo sviluppatore abbia già confermato che avrà una storia e alcune scene cinematografiche.

Il sito MP1ST ha raccolto alcune dichiarazioni rilasciate da Dan Matlack, produttore di Marvel's Avengers, su Discord, dove afferma che il contenuto di Spider-Man si svolgerà come se fosse una sorta di evento. "Spider-Man è quello che chiamiamo 'evento', quindi avrà sicuramente dei filmati e una storia", ha scritto.

Fare riferimento a Spider-Man come ad un "evento" confonde un po' i giocatori, soprattutto perché è la frase che Crystal Dynamica ha utilizzato per le nuove modalità e le aggiunte più piccole. Tuttavia non resta che attendere quando questo nuovo supereroe entrerà a far parte del nutrito gruppo protagonista di Marvel's Avengers.

L'aggiunta di Spider-Man in Marvel's Avengers è ancora prevista per quest'anno, ma attualmente non abbiamo ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Eurogamer