Marvel's Avengers è tra i 10 titoli più giocati su Xbox Game Pass

I franchising basati sui personaggi Marvel tendono ad avere un peso incredibile nel mondo dei videogiochi. Ma per certi motivi, colui che dovrebbe essere l'alfiere del marchio finora non ha avuto il successo sperato. Tuttavia sembra che qualcosa si stia smuovendo per Marvel's Avengers, con il suo arrivo su Xbox Game Pass che ha portato a buoni risultati su console Xbox.

Questa informazione è fornita dal portale True Achievements, il quale ci mostra che Marvel's Avengers ha subito un aumento significativo dei suoi giocatori dal lancio su Xbox Game Pass. Grazie a questo, è riuscito a posizionarsi nella decima posizione dei giochi più giocati per Xbox.

Marvel's Avengers è riuscito a superare ad esempio colossi come FIFA 22, Forza Horizon 4, Sea of Thieves e molti altri. Marvel's Avengers è caratterizzato dal fatto di avere come protagonisti gli eroi più forti dell'universo Marvel: tuttavia a volte avere un buon marchio non basta e anche la realizzazione del gioco è importante.

Marvel's Avengers è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Entro la fine dell'anno i possessori delle console PlayStation riceveranno in esclusiva il DLC dedicato a Spider-Man.

Fonte: TrueAchievements