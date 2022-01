Abandoned: scoperto un misterioso messaggio audio che potrebbe svelare la verità sul gioco di Blue Box Game Studios

Il mistero che circonda Abandoned e Blue Box Game Studios si infittisce e ora gli utenti hanno trovato quello che sembra essere un messaggio audio "nascosto" sul sito Web dello studio.

Il messaggio audio presenta una voce generata da una macchina e rivela che Blue Box Game Studios sarebbe un progetto di simulazione IA, un esperimento sull'intelligenza artificiale.

Come notato nel subreddit /r/Kojimbox, la registrazione audio di quasi due minuti è stata scovata sul sito Web ufficiale di Blue Box Game Studios. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione di quando Blue Box avrebbe caricato il file in questione.

L'audio descrive come la demo inedita del gioco horror Abandoned sia stata effettivamente creata da un "gruppo di simulazione AI". In effetti, "Project Blue Box" era presumibilmente un esperimento legato a videogiochi e IA. Sfortunatamente, il "progetto" - intitolato "Zero Cell" - aveva avuto un malfunzionamento nella prima fase. Dopo mesi di lavoro, "Zero Cell" sarebbe ora l'IA più potente che l'azienda abbia mai creato.

Se pensate che questo sia un grande schema preparato dalla mente di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, forse sarete delusi. Sebbene il messaggio audio sia indiscutibilmente giapponese, è anche incredibilmente ovvio che è tradotto automaticamente dall'inglese. Insomma, se Kojima avesse davvero cercato di nascondere un messaggio per i fan, avrebbe almeno riletto lui stesso il messaggio per gli errori.

Che ne pensate?

Fonte: PlayStation LifeStyle.