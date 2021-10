Abandoned Prologue è 'un gioco completo' e c'è una finestra di lancio. A breve nuovi trailer e contenuti

Su Abandoned ne abbiamo sentite di ogni e ormai ci aspettiamo di tutto da un progetto che potrebbe rivelarsi un flop colossale o una manovra di marketing che per quanto non si possa definire riuscita potrebbe rivelarsi almeno curiosa.

C'è chi insiste sulla teoria di Hideo Kojima, chi è un pezzo grosso di PlayStation e afferma, addirittura, di non saperne nulla (si vecchio volpone di Shu, parliamo proprio di te) e chi invece dovrebbe essere una figura chiave di Blue Box Game Studios, team dietro al progetto, e si lascia andare e dichiarazioni tanto perentorie quanto messe in dubbio da indizi e teaser piuttosto enigmatici.

L'unica certezza che abbiamo è che il primo brevissimo teaser trailer del titolo è stato un flop tra promesse non mantenute e molti fan stufi del tanto fumo e pochissimo arrosto di questi mesi. Fortunatamente però ci sono delle novità dato che Blue Box è tornato a farsi sentire su Twitter con un annuncio sicuramente interessante: Abandoned Prologue.

L'annuncio ufficiale rivela solamente la finestra di lancio ovvero la parte iniziale del Q1 del 2022 ma fortunatamente diversi tweet di risposta ai fan rivelano altre novità.

"Pubblicheremo un aggiornamento per la app a breve con nuovi trailer e contenuti. Prologue è un gioco completo, non è una demo o un trailer", spiega il profilo Twitter di Blue Box Game Studios. "È un gioco standalone, riveleremo altri dettagli a breve sul sito ufficiale. Allo stesso tempo a breve sarà pronto un nuovo trailer per l'app ma non possiamo indicare una data precisa.

"Non vogliamo commettere di nuovo lo stesso errore quindi è difficile indicare una data precisa. Tutto quello che possiamo dire è che uscirà a breve, vogliamo solo impostare la giusta presentazione nel trailer".

Insomma, qualcosa si muove e forse questa sarà la volta buona per capirci davvero qualcosa sperando che non si tratti del nulla o poco più.

