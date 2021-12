Abandoned per PS5, Blue Box annuncia le prossime mosse per svelare il gioco nel 2022

Nel 2021 Abandoned ha fatto parlare di sé nel modo forse meno atteso dallo studio di sviluppo. Tra rinvii, app che non hanno funzionato e i rumor che vedevano il coinvolgimento di Hideo Kojima nel progetto, Blue Box ha dovuto far fronte a diverse difficoltà. Ora, dopo il silenzio radio di questi mesi, il team di sviluppo torna a parlare del gioco sul sito ufficiale.

Attraverso un post sul blog, Blue Box ripercorre il tempo passato a sviluppare Abandoned. Il gioco è in sviluppo dal 2017, ma il team ha dichiarato di aver cambiato più volte il concetto. Tuttavia, "A causa di molto stress, scadenze mancate e una produzione caotica, abbiamo annunciato l'app Realtime Experience per PS5 nel giugno 2021 per mostrare il gioco e la tecnologia dietro di esso. Sappiamo che l'app Realtime Experience è stata annunciata troppo presto e con la continua pressione dei rumor, il nostro team ha dovuto affrontare nuovamente delle difficoltà per mostrare correttamente il gioco causando il rinvio dell'app non una ma due volte".

Sembra però che i piani di Blue Box del 2022 siano stati già fissati: come afferma il team "Con l'inizio del nuovo anno, inizieremo con una tech demo nell'app Realtime Experience tramite un aggiornamento di patch in bundle con un'app Realtime Experience riprogettata per una migliore esperienza utente. La tech demo dimostra la tecnologia alla base di Abandoned in tempo reale, mostrando immagini, audio e la funzione di feedback tattile dei controller wireless DualSense che aggiunge un nuovo livello all'esperienza horror".

Have a read at our first blog on our website, talking about the development of Abandoned and the plans for Q1 2022. https://t.co/KNoubfSPc9



Happy Holidays! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) December 24, 2021

Il team quindi assicura che i primi mesi del 2022 Abandoned verrà finalmente mostrato ai giocatori. Blue Box aveva promesso in passato cose di questo tipo che puntualmente poi non si sono trasformate in realtà, ma lo studio ha ammesso di aver fatto una serie di errori e di voler porvi rimedio.

