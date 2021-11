Animal Crossing: New Horizons riceve in anticipo il gigantesco e gratuito aggiornamento 2.0

L'attesissimo aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons è disponibile prima del lancio originariamente previsto.

Animal Crossing: New Horizons 2.0 è stato più volte annunciato da Nintendo come l'ultimo importante aggiornamento di contenuti gratuiti per il gioco Switch da record. Nintendo ha rivelato i dettagli dell'update il mese scorso in uno speciale Animal Crossing Direct, che ha anche annunciato il DLC a pagamento Happy Home Paradise.

L'aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons introduce una serie di nuove funzionalità al gioco, tra cui il ritorno del personaggio di Brewster e The Roost. Aggiunge anche nuove attività sull'isola come lo yoga di gruppo, nuove ordinanze, l'opzione per appendere l'illuminazione nelle case, nuove opzioni per la fotocamera nel gioco e altro ancora.

Nonostante l'aggiornamento 2.0 e il DLC Happy Home Paradise siano stati originariamente annunciati in uscita lo stesso giorno, Happy Home Paradise è attualmente non disponibile. È possibile che il DLC si attenga alla data di lancio prevista, ovvero il 5 novembre.

Sebbene la definizione dell'aggiornamento 2.0 come update "gratuito" finale inizialmente abbia portato alcuni a credere che sarebbero arrivati altri DLC a pagamento, Nintendo ha chiarito che Happy Home Paradise sarà il primo e ultimo DLC per Animal Crossing: New Horizons.

Fonte: Gamepur.