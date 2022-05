Nintendo lancia i saldi della festa della mamma ma la promozione è accusata di sessismo

Nintendo ha da poco lanciato i saldi della festa della mamma, ma a quanto pare la selezione di giochi per Switch ha scatenato una polemica.

Dopo aver aggiornato l'eShop con le nuove offerte, le promozioni sono state accusate di sessimo.

Big Brain Academy, Super Mario Party, Animal Crossing New Horizon e Ring Fit Adventure sono i titoli che fanno parte dei saldi della festa della mamma.

Ma, come sottolinea l'utente ResetEra Vylder, "sebbene questi siano tutti giochi fantastici e divertenti, trovo frustrante che nel 2022 le madri vengano collegate solo ai "giochi casual". Ci sono MOLTE fan donne di The Legend of Zelda, Fire Emblem, Super Mario, ecc. Allora perché mettere in vendita questi titoli selezionati per l'occasione?"

"Vedremo tra qualche settimana quali titoli ci saranno con la festa del papà, ma ho la sensazione che la selezione non sarà affatto la stessa".

Probabilmente, Nintendo avrà sondato il terreno per capire quali potevano essere i titoli più adatti per l'occasione, ma sembra che la selezione non sia andata a genio a tutti.

Fonte: ResetEra.