Animal Crossing: New Horizons sarà ingiocabile tra 38 anni

Animal Crossing: New Horizons impedirà ai giocatori di accedere alle loro isole nel 2061, tra 38 anni.

Come scoperto da un fan e condiviso nel subreddit di Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha fissato un limite al numero di anni in cui gli utenti Nintendo Switch potranno giocare ad Animal Crossing: New Horizons.

Dopo aver presumibilmente impostato la data della console a 38 anni nel futuro, il giocatore in questione ha tentato di avviare il gioco ed è stato accolto da un messaggio che recitava: "Chiudere il gioco dal menu iniziale e riavviare dopo aver impostato una data compresa tra l'1/1/2000 e il 31/12/2060".

Se giocherete ad Animal Crossing: New Horizons nel 2061, niente paura. Potrete sempre riavvolgere il tempo sulla console e godervi altri anni di divertimento.

Tuttavia, è molto probabile che a questo punto starete giocando con una nuova console Nintendo.

Anche se sarà possibile visitare la propria isola per altri 38 anni, Nintendo ha ufficialmente interrotto il lancio di nuovi contenuti gratuiti per Animal Crossing: New Horizons, come rivelato durante l'Animal Crossing Direct dello scorso ottobre.

In altre notizie su Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha rivelato che sta per lanciare una vera e propria enciclopedia delle creature. L'enciclopedia è stata progettata per educare i bambini sull'ecosistema del mondo e include tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che si possono catturare in New Horizons. Purtroppo, sembra che il libro e il DVD di accompagnamento non saranno distribuiti al di fuori del Giappone.

Fonte: Gamesradar.