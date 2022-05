Nintendo Switch a quota 107,65 milioni di unità vendute in tutto il mondo

Nintendo ha venduto altri 23 milioni di console Switch nell'ultimo anno finanziario terminato il 31 marzo, raggiungendo così un totale di 107,65 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Nonostante si tratti di un incredibile traguardo per la console ibrida, Nintendo ha ammesso che le vendite delle sue console sono diminuite del 20% rispetto allo scorso anno e ha accusato "la carenza di semiconduttori e altre parti". I risultati dell'anno scorso sono stati anche rafforzati dalla popolarità di Animal Crossing, ha osservato Nintendo.

Le vendite di giochi per Nintendo Switch hanno visto un'impennata. Le vendite software sono aumentate dell'1,8% su base annua a 235 milioni, il che significa che gli ultimi 12 mesi sono stati la cifra annuale di vendita di giochi più alta mai registrata per una piattaforma Nintendo.

Guardando al futuro, Nintendo è molto prudente per l'anno finanziario in corso, con stime leggermente inferiori sia per l'hardware che per il software. La società prevede di distribuire 21 milioni di console Nintendo Switch quest'anno (un calo di 2 milioni) e 210 milioni di giochi (un calo di 25 milioni).

Fonte: Wccftech